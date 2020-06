Pero la doctrina de los derechos humanos exige a los funcionarios más tolerancia a la crítica, no importa si laboran para un órgano de control. Sin el derecho a cuestionar la función pública, no hay democracia. Esa facultad presupone el libre acceso a las fuentes de información y, también en ese aspecto, la defensora se aparta de la conducta esperada. Ocho directores de departamento relatan, en una carta, la orden de no responder preguntas de la prensa y, más bien, canalizarlas hacia el despacho de la jerarca.