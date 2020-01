Un amabilísimo funcionario del Ministerio de Hacienda llamó el miércoles para preguntar por qué no había acudido a tramitar mi formulario de exoneración. Nunca fui convocado y no he tramitado exoneración alguna, respondí. El mensaje, dijo, fue dirigido a agonzalez@nacion.com, y esa, en efecto, es mi dirección electrónica.