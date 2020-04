Según el designado, en su nueva condición de ministro, no está obligado a dar continuidad a esos reclamos. No deja de ser una suerte porque nos ahorra la confusión de verlo actuar como demandado y demandante, pero ese no es el punto. Lo importante es saber si don Marcelo sigue fiel a las convicciones exhibidas en los documentos judiciales o si cambió de criterio.