Esas oficinas se ubicarían, para mayor preocupación, en el vecindario burocrático, si no físico, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), también adscrita a la Presidencia. Ese cuerpo policial no siempre se ha distinguido por el respeto a la privacidad. La reunión de DIS y UPAD bajo la égida de la Presidencia, dirá la actual administración, no debe desvelar a nadie, pero ofrecer garantías de la conducta de administraciones futuras sería una temeridad.