A lo largo de una carrera ya larga, demasiado, según mi legión de críticos, pocas veces he participado en el juego de los relacionistas públicos. Los periodistas no debemos pedir permiso para preguntar a quienes están obligados a rendir cuentas. El periodismo, como los salmones, se fortalece nadando contra corriente. Sus mayores aportes surgen de saltar la cerca, no de rogarle a otros abrir la tranquera.