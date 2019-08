Pero a veces voy al Masxmenos, cerca de mi lugar de trabajo. ¿Voy a tener una bolsa reutilizable también en mi escritorio? Ahí está la excusa; la última trinchera. El supermercado me obligó a abandonarla con un despliegue de valentía (de ellos, no mía). Hice la compra y pedí una bolsa. “Ya no hay”, dijo el cajero. Solo atiné a dar las gracias, sin explicar por qué. Salí del establecimiento con un dilema resuelto y bastante menos hipocresía.