Pero sí me mojo con tres predicciones: aunque no tengo la menor idea de cuántos diputados logrará cada partido, digo que la próxima Asamblea Legislativa será todavía más fragmentada que la actual; segundo, que la distribución de las curules entre partidos no reflejará muy bien la distribución del voto popular; y, tercero, que habrá mucho ruido, pues en no pocos casos la diferencia entre resultar electo diputado o no, será cuestión de pocos votos.