Me refiero al golfo Dulce, allá en el sur. Me lo dijo, primero, la directora de un centro de investigaciones y, con ese dicho, me fui y lo corroboré. En efecto, habemus fiordo: lo único que nos falta es ser un país desarrollado, como Noruega, o acercándose, como Chile. Pero eso, sin duda, es un detalle.