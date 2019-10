Recordemos que el triple problema laboral no se originó en una época de crisis, sino en una en la cual había expansión económica. Entonces, no es el crecimiento per se, sino cierto tipo de crecimiento el que interesa. Necesitamos economías regionales capaces de crear empleo y valor agregado locales mediante el establecimiento de cadenas de valor en zonas donde hoy no está pasando mucho. Fácil decirlo, difícil hacerlo.