Me recuerda una vez, hace muchos años, cuando dejé estacionado el carro en la calle y, al volver, vi la ventana rota. Enojado, me monté y, cuando iba a moverme, el guachi me dice que le pague. Le reclamo que cómo se le ocurría cobrarme y me responde: “Diay, no es culpa mía. Yo solo se lo estaba cuidando”. Más o menos lo mismo que ahora, solo que en otro contexto.