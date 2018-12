Alguna vez me gustaría escribir una columna que no me costara redactar. Sería genial. Imagino la situación así: el pelo para atrás, vista en el horizonte y la mano que garabatea verbos, sola, sin parar, hasta dejarla lista en dos toques. Y la siguiente igual. ¡Qué pedazo de regalo de Navidad sería tener un talento de esos! Este columnista se convertiría en un crac.