Quienes dicen que la desigualdad es objetable per se recuerdan que esta es una construcción social. Nuestros ancestros nacieron iguales, pero el surgimiento de sociedades complejas sembró las semillas de la inequidad. No fue un paso inevitable, pero sí un resultado común, ligado a la aceptación social de la transferencia intergeneracional del estatus y las posesiones (Flannery, 2012. The Creation of Inequality. Harvard University Press).