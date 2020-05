Imaginemos a tres personas discutiendo sobre el tema. La primera dice: “Si la plata no alcanza, hay que recortar la política social; no es momento de impuestos y préstamos”. La segunda propone: “Si la plata no alcanza, hay que recortar gastos y vender instituciones, aunque miles de funcionarios se vayan a la calle”. La tercera manifiesta: “Lo que se necesita son nuevos recursos, una sobretasa de solidaridad a los más ricos para evitar el desastre social”.