Aunque los resultados se alinean con lo reportado en ciudades de Estados Unidos y otros países de América Latina (“Crime drops around the world as COVID-19 keeps people inside”, AP, 11/4/2020), no en todas partes está ocurriendo lo mismo. En México, marzo del 2020 fue el mes más violento desde que en ese país se llevan estadísticas comparables de homicidios (The Guardian: “Mexico murder rate reaches new high…”, 3/4/2020). Ahí, ni la covid-19 ha logrado parar la espiral de locura en la que se encuentran amplias regiones, atrapadas entre el narcotráfico y la corrupción. Entre todas las cifras que las autoridades dieron sobre las muertes violentas durante la semana pasada, hubo una que me llamó poderosamente la atención: en Costa Rica, los suicidios pasaron de 7 a 13, casi se duplicaron. ¿Mera casualidad o una consecuencia no deseada del distanciamiento físico? No lo sé: habrá que determinar si fue un salto aislado o el inicio de una tendencia asociada a las nuevas condiciones en que vivimos.