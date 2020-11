Con Trump, hay que decirlo, no hubo sorpresa. Hace cuatro años había dicho que las elecciones eran limpias solo si él las ganaba. Eso fue poco antes de triunfar sorpresivamente, por márgenes mucho más estrechos que los de Biden en el 2020 (entonces eso no le importó). Ya había anunciado su caradura: ingenuos los demás que creímos que eran puras bravatas. No lo eran.