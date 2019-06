Me temo, entonces, que el dilema por resolver es más complicado que obtener una reactivación “pura”. Sin cambios en la matriz productiva, la aguja del empleo y los ingresos se moverá poco. Quiero aclarar bien el punto: sin duda, caería muy bien al fisco, a las empresas y a la seguridad social tener mayor crecimiento. Empero, por la particular configuración de nuestra economía, crecimiento y empleo no son objetivos gemelos.