El FMI no es el de los años noventa, cuando imponía recetas, pero no nos dará lo que nos haría felices: plata, sin exigir más impuestos ni recorte de gastos. Tampoco es viable la solución subóptima que haría dichoso a cada sector: que el sacrificio lo hagan los demás. Brincarnos al gobierno y presentar propuestas paralelas no sirve.