En fin, la cosa se acabó y punto. Como he dicho en todas partes, asumo plenamente la responsabilidad de los resultados. Pedí a los presidentes plena libertad de acción, me la dieron y no lo logré. Ahora, hago mutis por el foro. Ojalá otros tengan éxito, porque la emergencia fiscal requiere soluciones con respaldo social y político.