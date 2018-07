En este país también tenemos un problema de expectativas. Con ánimo de simplificar (hoy no estoy para florituras, disculpen ustedes), creemos “que nada nos saldrá bien”. Aplicamos esa expectativa a cualquier iniciativa de interés colectivo, sea un proyecto nacional, por ejemplo, una nueva carretera, reformar el transporte masivo, o a un proyecto comunal. No importa lo que se esté haciendo, creemos de antemano que no funcionará.