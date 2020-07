Pues bien, pasaron los días y Proteger se está quedando sin plata. En la Asamblea Legislativa anuncian que no pasará ningún presupuesto extraordinario si los recortes presupuestarios no van más allá del 1 % del PIB, que es lo que el gobierno puso como meta. ¿Entonces qué? Cuando se acabe Proteger, ¿pasaremos al espectáculo de la repartición de culpas sobre quién fue el responsable de que el hambre se propagara rápido como el virus? Me pregunto: ¿A quién le importan los reproches políticos si hay hambruna?