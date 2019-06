Una regla no escrita es que los diputados se abstengan de escoger “fichas” partidarias, o a impresentables, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nada impide al Legislativo hacerlo, pero usualmente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque los jueces venales no convienen. Hoy por mí, mañana por ti. ¿Otra regla? Autocontención: no quitar magistrados que cumplen bien sus labores porque sus decisiones incomodan.