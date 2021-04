¿Qué hace que veamos, pero no observemos? En alguna medida, esta limitación es ontológica: los humanos tenemos una mirada y un juicio imperfectos. Sin embargo, ello no explica por qué algunos países toman ventaja de lo que les rodea y otros no. Aquí, juegan factores propios de la cultura: la inercia de los hábitos y la prevalencia del conformismo, que llevan a la falta de curiosidad, un elemento indispensable para la creatividad.