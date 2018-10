El caso es que andaba yo con ganas de refrescar un poco la mente, pues los graves pensamientos y el ceño adusto del Dr. Vargas me estaban francamente molestando. Que una cosa es preocuparse por la situación del país y otra amargarse la vida. Varguitas andaba en esas, repito, dejando correr el tiempo, viendo sin parar fábulas de las de cuando era niño (las del gato Silvestre, Piolín y el pato Lucas) cuando, a punto de rendirse, tuvo una epifanía: Silvestre es un eterno optimista. En efecto, no importa cuántas veces falle y salga todo “choreco” de sus intentos por comerse a Piolín, no pierde la sonrisa pícara y lo vuelve a intentar de nuevo con un truco distinto.