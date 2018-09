Consumidos, como estamos, por la gravedad e inmediatez del problema fiscal, no estamos dando suficiente atención a otros temas en los que ojalá el nuevo gobierno no deje languidecer buenas iniciativas de la administración anterior. No sé por qué –otra vez– me parece necesario escribir una columna preventiva, por si acaso a los jerarcas nuevos les incomodan los éxitos previos.