Como con todo acto de magia, la ilusión es efímera. Pronto el frío y la llovizna campearán. Imagino que para muchos no hay Navidad y fin de año sin ellos, pero a mí ese clima no me entusiasma. Entiendo, eso sí, que de gustos y colores no hay nada escrito. O, mejor dicho, sí lo hay, pero a nadie les importan los sabihondos y estetas que pontifican sobre ellos. Y Varguitas, ni uno ni otro: de esteta nada, como lo puede atestiguar su esposa, y de sabihondo tampoco, que para eso está el Dr. Vargas.