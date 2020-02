Cuando las elecciones municipales se separaron, esa cadena se rompió y, como resultado, las dirigencias locales se autonomizaron. Ahora, son las que parten el queso y nadie pone orden en sus pleitos. “Si no me pusieron como candidato, me paso de partido”. El dirigente usa la marca partidaria, y si no le sirve, la bota. Así pasó en no pocos casos.