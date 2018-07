Una vez una estudiante del Saint Francis me preguntó porqué me hice fraile, pero inmediatamente me alertó que no tenía que aducir esas respuestas cliché de toda la vida: porque sino lo hiciera me traicionaría, porque es más fuerte que yo, porque el fuego de Dios me empujó… Me dijo que eso era paja, me miró a los ojos y me preguntó “¿Por qué, fray?”. No supe definirlo con exactitud, pero lo dije en una frase incompleta, “Porque así soy libre”. Se sintió complacida, pero me dejó inquieto, porque hizo preguntarme “y, ¿qué es la libertad?”. Hoy podría responder que significa ser lo que soy sin temor ante Dios y reconocer que soy parte de un pueblo que necesita de él para obtener su libertad.