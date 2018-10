Los dos gobiernos del PAC no han incentivado la inversión extranjera, no se crean nuevos empleos y, como escribió nuestro forista, el físico Hugo Solís Sánchez, no se buscan nuevos árboles para cosechar naranjas que den nuevo jugo. Siguen exprimiendo las mismas naranjas: a las mismas empresas privadas, que ya no dan abasto con las tarifas eléctricas, el precio de los combustibles, las altas cargas sociales, los altos impuestos, los miles de trámites, etc.