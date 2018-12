Sobre el resto de las políticas, el informe nos deja en ascuas. No expresó ningún criterio sobre el tipo de cambio ni la política cambiaria, ni las expectativas de crecimiento para el año entrante (sobre lo cual mucho se ha especulado), ni los recursos externos necesarios para financiar la balanza de pagos, ni el nivel adecuado de reservas, ni el déficit fiscal y la política de captación para seducir al mercado con tasas, obscenas o no, pero suficientes para conseguir los recursos requeridos. Estas y otras interrogantes no se dilucidarán hasta febrero, cuando vuelvan y emitan el informe final.