Las mujeres suelen abordar el erotismo con más fruición que los hombres, más torpes, táctiles y visuales. Le avergonzaba su ignorancia y estaba dispuesto a aprender. Cuéntame más, insistió. Ella asintió, a condición de no ser malinterpretada, pues no buscaba una frívola aventura, sino un intercambio maduro y respetuoso. Trato hecho. Entonces, le envió fragmentos de la mexicana Julia Saltibáñez (“Quiero que te deslices como un pez sobre mi cuerpo, escurridizo entres en mí y me hagas dentro un mar”); de la cubana Anaïs Nin (“Cuando cerraba los ojos sentía que él tenía muchas manos que la tocaban, muchas bocas suaves que apenas la rozaban, dientes agudos como los de un lobo que se hundían en sus partes más carnosas”); después, Vladimir Nabokov (Lolita), George Bataille (Madame Edwarda), la nicaragüense Gioconda Belli (Como tinaja), la costarricense Anacristina Rossi (María la noche) y la francesa Marguerite Duras (“Un día, ya entrada en años, un hombre se me acercó y me dijo: ‘Todos dicen que de joven era usted hermosa, pero la considero más hermosa ahora que en su juventud’”).