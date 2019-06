Aquí la Fed entra en acción. Sabe que Trump varía de opinión como cambiar de calzoncillos (a veces se muda dos veces al día) y, por eso, no festina sus decisiones. Decidió sostener su tasa de política monetaria (entre 2,25 % y 2,50 %) aduciendo que el PIB mantenía su resiliencia. Empero, dos prominentes figuras, Jerome Powell y Richard Clarida, insinuaron que los dislates con China podrían resolverse o moderarse y no convenía precipitarse a bajar tasas. Sin embargo, agregaron, si la incertidumbre persiste, no dudarían en bajarlas. Las bolsas los leyeron bien y reaccionaron con vigor, a pesar de que los rendimientos de la deuda bajaron a niveles históricos. Eso parece ser lo que los analistas denominan a new norm: bajos rendimientos de la curva soberana en coexistencia pacífica con altos precios de las acciones, sin generar recesión.