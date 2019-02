2. Tenemos un experimentado hombre proveniente del Fondo Monetario que no quiso (o no lo dejaron) tocar sus puertas para pedir un programa de estabilización financiera a cambio de financiamiento externo sujeto a (verdaderas) condiciones para asegurar el éxito. ¡Lástima! Habría sido la piedra filosofal para enderezar el brazo a las calificadoras, disipar dudas y volcar, definitivamente, las expectativas para catalizar la inversión interna y externa. Pero no todo está perdido. Tal vez los diputados se atrevan a exigir un convenio de stand by a cambio de aprobar una nueva emisión de eurobonos.