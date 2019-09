Como ven, me cuelo entre los optimistas. Me alientan factores cualitativos que inciden en una variable importante: confianza. El gobierno y la Asamblea han tomado acciones de doble efecto: mejorar la macroeconomía y apaciguar las expectativas (presupuesto conservador; legislación sobre huelgas), pero nadie debe tañer campanas. Llegar al punto de inflexión y ver brotes primaverales no significa que, de pronto, pastamos en el verde valle de la reactivación. El FMI, ese odioso viejo agorero, advirtió que, aun con la tímida reforma fiscal, el crecimiento futuro será modesto, sin llegar a su potencial, estimado en un 3,5 % anual. Eso será insuficiente para bajar el desempleo y la pobreza, y multiplicar los panes y tamales en Navidad. Para festejar, faltan reformas estructurales que no se vislumbran en la mesa oficial.