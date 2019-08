Jerome Powell, al responder preguntas sobre el significado del movimiento, dijo: “Es un ajuste en medio de un ciclo económico”. Los presentes en la conferencia de prensa se quedaron en ascuas. Entonces, repreguntaron si cabe esperar nuevas reducciones. Powell no dijo que sí, ni que no: dependerá de la evolución de la economía. Si los riesgos de desaceleración se materializan, efectuarán nuevas reducciones; si no, no.