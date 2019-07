Ese round no favoreció a los exportadores; no lograron torcerle el brazo al Central. Entonces, politizaron el asunto. La política cambiaria cobró vigor en la última elección con tesis opuestas. Yo sostuve que el TC debía depreciarse solo ante cambios en los “fundamentales” y no convenía forzar ajustes para ganar ventajas competitivas. Mi argumento era, y es, que el TC rondaba el equilibrio. Esta tesis prevaleció en la segunda ronda electoral, pero no cortó el debate. Sentían que se les abría una ventana de oportunidad en la nueva administración, proclive a que el mercado, no el Estado, fijara el equilibrio, pero cuando se anunció más flexibilidad se desató un malsano frenesí y las cotizaciones se dispararon. Un titular agregó: “¿A dónde llegará el precio del dólar en diciembre?”. Obviamente, incitaba a especular. Poco después, llegó a ¢630 por dólar y se perdieron $1.000 millones de reservas.