Trump advirtió sobre esa disparidad y trató de renegociar tratados, pero le cerraron la puerta. Entonces, recurrió a una estrategia diferente: golpear primero para, luego, forzar a negociar. En el fondo, no era tan proteccionista ni hizo literalmente lo pregonado en campaña; más bien, enunció una doctrina diferente: comercio libre y equitativo (free and fair trade) y se dedicó a bastantear las fuerzas de sus socios comerciales one by one. En la última reunión del G7 les lanzó un colosal desafío: abolir todos aranceles y trabas regulatorias para abrazar un libre comercio total.