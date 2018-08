¿Recuerdan la pícara frase (quiasmo) “no son todos lo que están ni están todos los que son”? Yo la reformularía así: no todos los notables somos notables, pero hay uno que sí lo es y no está. No está, quiero decir, en ninguna de las comisiones integradas por el presidente Alvarado para reformar el Estado. Me refiero al Lic. Juan José Echeverría Brealey, notable de hecho.