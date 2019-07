De momento, las cifras no están saliendo bien. Aunque hay estabilidad (inflación, tipo de cambio), no hay sostenibilidad fiscal y palidece el crecimiento de la producción. El déficit fiscal sigue encrespado, el índice de actividad económica (IMAE) muestra una pendiente descendente; la proyección de crecimiento del Banco Central (3,2 %) no se cumplirá, no remonta la confianza del consumidor y el empresario teme invertir y emplear. Eso afectará la recaudación. Sin una clara reactivación, las finanzas públicas no reverdecerán ni bajarán el desempleo y la pobreza.