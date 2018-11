La Sala dijo que no había tales roces por no afectar la independencia y le dio luz verde para ser aprobado por simple mayoría. Surge entonces la pregunta: ¿Por qué razón, según la Sala, quedan intactas las potestades del Poder Judicial en materia presupuestaria y salarial? Su comunicado de prensa simplemente señala: “Dicho proyecto no viene a afectar la organización o funcionamiento del Poder Judicial, toda vez que mantiene sus competencias constitucionales propias, específicamente en relación con los extremos consultados”. ¿Y dónde quedan parados los extremos no consultados y los ignorados por extemporáneos? ¿Podría caber alguna acción de inconstitucionalidad a posteriori (de las universidades, por ejemplo)?