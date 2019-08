Esa volatilidad confirmó lo que Powell acababa de anunciar: “There are no recent precedents to guide any policy response to the current situation. While monetary policy is a powerful tool that works to support consumer spending, business investment and public confidence, it cannot provide a settled rulebook for international trade”. Traducido a lo tico significa que ningún banco central puede solventar todos los riesgos, en especial cuando se originan fuera de sus fronteras, como las guerras comerciales, y —agrego yo— la persistencia de elevados déficits fiscales, pues también pueden exceder la liquidez al tratar de sacar las castañas del fuego a gobiernos dispendiosos para que capten a bajas tasas de interés y evitar el ajuste fiscal necesario. Como dice el refrán, te lo digo, Juan para, que lo entiendas, Pedro.