Las expectativas giran en torno a dos problemas de fondo: la percepción de que lo fiscal es insostenible y la (casi) certeza de que, por ello, tarde o temprano impondrán nuevas cargas, aunque, por ahora, se les tilde de fake news. Detrás, hay una realidad inteligible: sin una reforma fiscal estructural no se racionalizará el gasto y, por ende, vendrán nuevos gravámenes, en detrimento de la rentabilidad de la inversión y el ingreso disponible del consumidor. Entonces, la tendencia natural será acrecentar el ahorro y mermar la inversión, auspiciados por alzas en las tasas de interés. Eso afecta la reactivación y el empleo. Ergo, mientras no haya un cambio de actitud, no cambiarán las expectativas.