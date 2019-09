El tema trascendental, aprobado por iniciativa del diputado Pedro Muñoz, lo resumo así: si hay gloria, no hay paga; si hay paga, no hay gloria. La huelga suspende la relación laboral —dice— y, en esa tesis, el trabajador no estaría obligado a prestar servicios, ni el patrono a pagar salario. Es un gran avance, mas ¿aplacará los abusos? Antes, creía que sin vacaciones pagadas no habría incentivos para holgar, pero hay dos conceptos contrapuestos: la “posibilidad” de no pagar frente al “deber” de abstenerse. Ahí estriba mi preocupación.