No. Yo no lamento su partida, pero tampoco quiero hacer leña del árbol caído. No lo subestimo como intelectual ni creo que estaba insuficientemente preparado académicamente para desempeñar el cargo (fue a la misma alma mater en Cambridge, Massachusetts, donde yo me eduqué); más bien, creo que su separación era inevitable. Tenía una agenda educativa no compartida por todos (LGTBI, asesores cubanos), dubitativa visión del papel de la educación para responder a las necesidades del mercado laboral (pertinencia, educación dual) y fue indolente con la disciplina del gremio que debía liderar.