¿Debe la Junta Directiva del BCCR complacerlos en las circunstancias actuales? La respuesta es no. No, por ahora. Primero, no es seguro que los bancos trasladen el menor costo al usuario y cobren menos tasas de interés; podrían aumentar utilidades, pues el sistema es muy monopolístico. Otra razón para dudar es que apostar casi exclusivamente por el corcel de las tasas para ganar la carrera, como pretende el gobierno, es muy frágil. Japón mantuvo por décadas una política de dinero barato sin poder crecer; Europa ha usado, y usa, tasas negativas con magros resultados; y Estados Unidos duró 10 años con sus tasas on sale, pues, aunque sobraban recursos (oferta), escaseaba la demanda real. Cuando uno no quiere, dos no copulan; en la jerga de la Fed: It takes two to tango.