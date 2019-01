El problema no es inopia del servicio de taxi, el problema es que es muy caro; el problema no es falta de regulación, el problema es que no es libre; el problema no es ausencia de demanda, es que estaba reprimida; el problema no es falta de voluntarios, es que los tráficos y taxistas los persiguen; el problema no es vacío de norma fiscal, es que no la hacen cumplir; el problema no es saber cómo liberar el mercado, es que el gobierno no se atreve.