Los debates, empero, no siempre son definitorios y es temprano para cazar apuestas, mas el Joe Biden de hoy no es el mismo que vimos demoler a Paul Ryan, compañero de derrota del republicano John McCain, en el 2012. La tiene más difícil, no tanto por su visión pasada y su adictiva galantería con las mujeres (siempre a flor de labios), sino por la brecha generacional e ideológica. Los jóvenes marchan a la izquierda (aunque Bernie Sanders, otro líder antañón, es el más socialista de todos) y favorecen reformas que, en un país de tradición capitalista, serían muy radicales.