Al final lo matan. Le impiden transformarse y transformar el orden establecido. Pero no siempre debe ser así. Si se hubiera filmado en Costa Rica, de seguro la última escena se habría rodado en Guanacaste, y Charlie, en vez de morir, se habría reinventado para combatir vigorosamente a las recalcitrantes fuerzas empeñadas en detener la transformación y exclamar, como en el filme, que a todo hombre le llega la hora de hacer lo que debe hacer (a man has to do what he has to do). Entonces, acompañado de su guitarra, como Sinatra, cantaría un final feliz: ¡I did it my way!