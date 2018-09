¿Cómo evaluar la actuación del BCCR? Pienso que en agosto había mucho “ruido” para soltar el tipo de cambio. Veníamos de una campaña polarizada, había incertidumbre fiscal e insinuantes titulares del advenimiento de una nueva política cambiaria. Empero, el Central y el mercado decidieron probarse mutuamente. Revivieron el debate sobre el nivel de equilibrio y la puja fue frontal. Al inicio, la intervención oficial fue insuficiente (too little, too late!) y el BCCR perdió, innecesariamente, reservas, pero, luego, dejó muy claro que no renunciaría a intervenir “interdía” e “intradía” y el mercado empezó a volver a la normalidad. Esa es mi lectura.