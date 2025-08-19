El triple homicidio del Día de la Madre evidencia la calamidad en que vivimos

Eran apenas las 6:15 p. m. cuando dos individuos desataron el caos en un establecimiento comercial abierto al público, un Día de la Madre. El OIJ encontró 33 balas, lo que da una idea del ensañamiento y el desprecio por la vida de cualquier persona.

El triple homicidio ocurrido el viernes en Pozos de Santa Ana, en el que murió una víctima colateral y al parecer otros dos inocentes resultaron heridos, nos confirma el estado de calamidad en el que vivimos en Costa Rica.

Ante un hecho como este, quién no pensará en sus familiares y amigos. Todos estamos expuestos a una desgracia.

Por si fuera poco, se produjeron cinco balaceras con víctimas mortales en las siguientes 48 horas, con un saldo de cinco muertos y seis heridos. Dos ocurrieron en Tibás, una en Pavas, una en La Unión y una en Sagrada Familia.

El tráfico ilegal de armas persiste. Recientemente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló una banda que aterrorizaba a la comunidad de Atlántida, en Limón, la cual advertía a los vecinos de que estaba dispuesta a desaparecer a cualquier persona. Una vecina declaró que “les ha visto armas largas como las que usan en la guerra”.

Ojalá se tratara de hechos aislados, pero no lo son; son cada vez más comunes.

La situación amerita una reacción de todo el Estado en procura de proteger a la ciudadanía. Urge una estrategia de trabajo conjunto entre todos los actores, pero miente el que prometa solucionar todo de la noche a la mañana poniéndole un nombre patriótico a un plan y luego agregándole la palabra “plus”.

Si es que Costa Rica logra revertir esta calamidad, el proceso tardará años. Y la solución no solo implica trabajar en prevención y represión, sino también en oportunidades, educación, acceso al capital y hasta formas de ver la vida.

La inseguridad alcanza niveles récord como el problema que más aqueja a los costarricenses, según el CIEP de la UCR.

La discusión debe partir de la autocrítica y de datos reales. Nada se ganó cuando un presidente y un ministro dijeron que, en Costa Rica, no era delito tener armas de guerra y, luego, el mandatario dijo que una confusión del ministro lo indujo a error. Claramente, la posesión de este tipo de armas sí es delito desde hace muchos años; el problema es que las armas siguen circulando.