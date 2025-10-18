Columnistas

El tren rumbo a ningún lado

El Instituto confía en que los pasajeros no tendrán mayor inconveniente en pagar tarifas dos veces más caras, debido a que no se contempla un subsidio estatal

Por Ronald Matute

Señores pasajeros, el Instituto Nacional de Trencitos (Inatre) anuncia la salida de su servicio rumbo a ningún lado. Eso sí, todavía no vayan al puesto de abordaje porque se desconoce el día, la hora y el lugar del primer viaje.








Tren eléctricoTarifasLíneasPréstamo
Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

