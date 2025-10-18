El tren rumbo a ningún lado

Señores pasajeros, el Instituto Nacional de Trencitos (Inatre) anuncia la salida de su servicio rumbo a ningún lado. Eso sí, todavía no vayan al puesto de abordaje porque se desconoce el día, la hora y el lugar del primer viaje.

Es por ello que el Instituto solicita a los estimados usuarios tener un poco más de paciencia. De todas formas, ya han esperado más de 20 años por el manoseado proyecto del tren eléctrico metropolitano.

Inatre aprovecha esta comunicación para rechazar de antemano cualquier comentario malintencionado que pueda surgir luego de que la actual administración presentara su propuesta para modernizar el servicio.

En primer lugar, queridos viajeros, se aclara que el cálculo electoral no incidió en el hecho de que la iniciativa fuera dada a conocer días antes de que entrara en rigor la veda que impide al gobierno cacarear sus logros durante la campaña.

Despertar ilusiones vacías entre los votantes no es la intención del anuncio, ni el favorecer las aspiraciones de algún partido político o candidato presidencial en específico.

El Instituto también garantiza, señores pasajeros, que el hecho de que solo le queden seis meses a esta administración y que a estas alturas no se haya enviado al Congreso el préstamo requerido para financiar la obra no serán obstáculos.

La aprobación expedita de un empréstito está asegurada, gracias a las relaciones fluidas y cordiales que Casa Presidencial mantiene con todos los señores diputados.

Además, entrañables clientes, el Inatre afirma que la elaboración del proyecto cumple con todos los intachables estándares utilizados por el gobierno para superar con nota 100 los controles técnicos, legales y financieros.

El Instituto confía en que los pasajeros no tendrán mayor inconveniente en pagar tarifas dos veces más caras, debido a que no se contempla un subsidio estatal para financiar los costos de operación del tren.

También espera que el público en general sabrá entender el hecho de que el servicio contará con menos líneas y menor frecuencia de recorridos en comparación con anteriores propuestas.

Para Inatre será un verdadero placer brindarles a nuestros pasajeros, en algún venturoso momento del siglo XXI, una plataforma de transporte como la que tanto se merecen.

Posdata del columnista: Cualquier parecido con hechos de la vida real no es mera coincidencia.